Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре упали на 6,2%

Российский авторынок сохраняет устойчивость, несмотря на снижение продаж относительно прошлого года. Уже семь месяцев подряд объем реализации новых автомобилей превышает 100 тыс.
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