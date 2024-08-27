Цены на такси взлетели в Алматы за год

Цены на такси выросли на 36,9% за год в Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Energyprom. Как отметили аналитики, по итогам июля текущего года услуги такси в Казахстане подорожали на 1,5% за месяц и на 13,2% за год.
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