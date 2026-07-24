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Царьград

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СК обнаружил ошибку пилота, ставшую причиной крушения Ан-24

СК обнаружил ошибку пилота, ставшую причиной крушения Ан-24

В результате летно-технической экспертизы выяснилось, что причиной крушения Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года стала ошибка пилотирования.

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