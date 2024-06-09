Оранжевый уровень погодной опасности введен в Поволжье из-за высокой пожарной угрозы

В связи с высокой пожарной опасностью в зеленых зонах региона, где сохраняется чрезвычайная угроза возникновения пожаров 5 класса, местные власти приняли решение объявить оранжевый уровень погодной опасности до 13 июля включительно.
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