В Челябинске пьяную автоледи на BMW лишили прав и конфискуют иномарку

Жительницу Челябинска, которая 22 июля 2026 года выехала на тротуар на площади Революции и отказалась от медосвидетельствования, суд приговорил к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года 10 месяцев, а её BMW 116i конфискуют в доход государства.
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