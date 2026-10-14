В Челябинске пьяную автоледи на BMW лишили прав и конфискуют иномарку

Жительницу Челябинска, которая 22 июля 2026 года выехала на тротуар на площади Революции и отказалась от медосвидетельствования, суд приговорил к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года 10 месяцев, а её BMW 116i конфискуют в доход государства.