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Александр Хинштейн — об убийстве с последующим расчленением матери бойца СВО. Доколе терпеть!!!

Александр Хинштейн — об убийстве с последующим расчленением матери бойца СВО. Доколе терпеть!!!

Глядя на сумасшедшие темпы паспортизации выходцев из того же Таджикистана, необходимо признать, что с каждым годом таких случаев будет всё больше В опубликованном видео с камер наблюдения из Набережных Челнов (постить мы это, разумеется, не будем), на котором двое «новых россиян» выносят в пакетах расчлененный труп матери бойца СВО, больше всего впечатляет невозмутимость.

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