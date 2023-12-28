Александр Хинштейн — об убийстве с последующим расчленением матери бойца СВО. Доколе терпеть!!!

Глядя на сумасшедшие темпы паспортизации выходцев из того же Таджикистана, необходимо признать, что с каждым годом таких случаев будет всё больше В опубликованном видео с камер наблюдения из Набережных Челнов (постить мы это, разумеется, не будем), на котором двое «новых россиян» выносят в пакетах расчлененный труп матери бойца СВО, больше всего впечатляет невозмутимость.