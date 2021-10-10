Вучич отметил исключительность отношений между Россией и Сербией

Сербский лидер выступил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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