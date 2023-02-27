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Мишустин: утвержден план мероприятий Года педагога и наставника

Правительство утвердило план мероприятий Года педагога и наставника, сообщил Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что этот год проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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