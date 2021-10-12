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В Крыму назвали новые санкции Евросоюза невежеством

В Крыму назвали новые санкции Евросоюза невежеством

Вопрос принадлежности полуострова Крым как российской территории закрыт навсегда. И никакие санкции и иные рестрикционные меры со стороны коллективного Запада этого не изменят.

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Владимир Соловьев
Невежество, мягко сказано. Обыкновенный фашизм!

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