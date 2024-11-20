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Захарова заявила о «политике двух стульев» после рукопожатия Макрона и Лаврова

Захарова заявила о «политике двух стульев» после рукопожатия Макрона и Лаврова

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 сделал то, что называют «политикой двух стульев». Так 20 ноября в эфире на радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рукопожатие французского президента Эмманюэля Макрона и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

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