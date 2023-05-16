Политика Сегодня

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Политолог оценил шансы Запада склонить центральноазиатские страны к санкциям против РФ

Политолог оценил шансы Запада склонить центральноазиатские страны к санкциям против РФ

Страны Запада, и в первую очередь Британия, развивая активную антироссийскую деятельность в Центрально-Азиатском регионе, пытаются сформировать новую геополитическую реальность.

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