Мирный договор между Россий и Японией возможен только на российских условиях

МОСКВА, 16 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору: «В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии