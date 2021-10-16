Мирный договор между Россий и Японией возможен только на российских условиях

МОСКВА, 16 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент России Владимир Путин подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору: «В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры.