Россияне рассказали о формировании общих семейных накоплений

Более половины (59%) опрошенных россиян, которые формируют семейные накопления, предпочитают использовать вклады и накопительные счета в банках, следует из результатов опроса ВТБ, с которыми ознакомились «Известия» 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии