Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в Х

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /ТАСС/. Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в Х в связи с атакой пропакистанских террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, унесшей 22 апреля жизни 26 человек.

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