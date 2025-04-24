Индия заблокировала аккаунт правительства Пакистана в Х

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /ТАСС/. Индия заблокировала доступ к аккаунту правительства Пакистана в Х в связи с атакой пропакистанских террористов в союзной территории Джамму и Кашмир, унесшей 22 апреля жизни 26 человек.