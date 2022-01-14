США о С-400 — это фигня, но Индия ответила так, что янки сели в лужу

Вашингтон не смог доказать, что «Триумфы» проигрывают THAAD, поскольку «Made in USA» автоматически лучше, чем «Made in Russia» Александр Ситников На фото: зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Газета Indian Defense News, сообщив о начале поставок ЗРК С-400 «Триумф», задалась вопросом: «Интересно посмотреть, будут ли США в вопросах своих отношений с Индией ссылаться на закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)?» Хватит ли у янки наглости ввести санкции против индийцев, или Байден сделает вид, что ничего не произошло? Дело в том, что, по мнению IDN, «система С-400 вызвала ужас среди военных стратегов США и Западной Европы, поскольку большинство вооружений, используемых этими странами, таких как крылатые и баллистические ракеты, включая „Томагавки“, и истребители-бомбардировщики, в том числе F-16 и F-22, в настоящее время находятся под угрозой».