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Валерия Петрусевич: Людям в тяжелой жизненной ситуации нужна ваша помощь

Валерия Петрусевич: Людям в тяжелой жизненной ситуации нужна ваша помощь

Людям в тяжелой жизненной ситуации нужна ваша помощь.Приближаются холода. Мы готовы принять теплые вещи любых размеров.

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