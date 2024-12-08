Россия утроила экспорт шоколада в США

Россия увеличила экспорт шоколада в США до $2,1 млн, достигнув максимума с начала 2022 года. США продолжают оставаться крупнейшим импортёром шоколада в мире, лидируя в закупках у Канады, Мексики и Бельгии.
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