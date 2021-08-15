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В Бурятии в рамках проведения форума «Армия-2021» гостям будет продемонстрирован современный автомат АК-12

В Бурятии в рамках проведения форума «Армия-2021» гостям будет продемонстрирован современный автомат АК-12

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в республике Бурятия.

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