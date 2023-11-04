Инвестиции в Китай установили вековой антирекорд

США одержали первую значимую победу в экономической войне с Китаем. Статистика учета иностранных инвестиций, которую Поднебесная начала вести в 1998-м году, показала отрицательное значение, впервые в этом веке и вообще, с момента отсчета.
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