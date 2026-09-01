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Путин оценил ущерб от атак Украины по российским гражданским судам

Путин оценил ущерб от атак Украины по российским гражданским судам

Общий ущерб от украинской кампании против гражданского судоходства в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП.

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