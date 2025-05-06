СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по корейскому варианту, чтобы через год – два возобновить их против России.
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