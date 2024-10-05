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Хоакину Фениксу пришлось худеть и учиться петь перед второй частью "Джокера". Как снимали "Джокера 2"?

Хоакину Фениксу пришлось худеть и учиться петь перед второй частью "Джокера". Как снимали "Джокера 2"?

"Джокер: Безумие на двоих" – продолжение истории злодея из комиксов про Бэтмена. Артур Флек по прозвищу Джокер (Хоакин Феникс) в финале первого фильма убивает известного телеведущего в прямом эфире и оказывается в психиатрической лечебнице Аркхем.

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