Новая Toyota GR Yaris вышла на рынок по цене 1,5 млн рублей: горячий хэтчбек получил полный привод и гоночные технологии

Новая Toyota GR Yaris стала первым автомобилем японской марки, при разработке которого использовались технологии гоночных болидов ралли WRC.
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