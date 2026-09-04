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5koleso.ru

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Новая Toyota GR Yaris вышла на рынок по цене 1,5 млн рублей: горячий хэтчбек получил полный привод и гоночные технологии

Новая Toyota GR Yaris стала первым автомобилем японской марки, при разработке которого использовались технологии гоночных болидов ралли WRC.

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