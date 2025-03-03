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Новая статья: Догнать и перегнать: дистиллированный ИИ — в каждый гаджет? Пер...

Новая статья: Догнать и перегнать: дистиллированный ИИ — в каждый гаджет? Пер...

Новая статья: Догнать и перегнать: дистиллированный ИИ — в каждый гаджет?Перегонка, или, по-научному, дистилляция — технология, давно освоенная человечеством в пищевой, скажем так, отрасли (к добру или к худу — вопрос отдельный).

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