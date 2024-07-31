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Американцы уже сбежали с позорной Олимпиады в Париже. Кто следующий?

Американцы уже сбежали с позорной Олимпиады в Париже. Кто следующий?

Интересная жизнь с Vera Star Олимпиада-2024 которая проходит сейчас во Франции, уже успела подарить всему миру новые достижения и рекорды, а некоторые атлеты уже успели взойти на пьедестал для получения наград.

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