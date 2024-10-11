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Newsweek: ураган «Милтон» вызовет размножение комаров и всплеск болезней

Newsweek: ураган «Милтон» вызовет размножение комаров и всплеск болезней

Ураган «Милтон» обернется не только разрушениями, но и опасными заболеваниями. В затопленной Флориде размножатся комары — переносчики малярии и лихорадки денге, сообщила журналу Newsweek профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.

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