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«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ

«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ

На фоне активного применения БПЛА в украинском конфликте и их постоянного совершенствования российские разработчики создают новые изделия в области беспилотной авиации.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Довоенная идея &quot;Звено&quot; актуальности не теряет... Всё правильно, - меньшему аппарату проще проткнуть ПВО над местом, при этом у него меньший радиус. А так-то Черноводский мост в сорок первом грохнули, помнится, два &quot;звена&quot;, в каждом один ТБ-3 как матка и два И-16 с парой 50-килограммовых фугасок на подвеске.
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16 час.
Negnost Ros
Пендосы будут повержены, а укры излечены от психоза.
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7 час.

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