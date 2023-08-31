«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ
На фоне активного применения БПЛА в украинском конфликте и их постоянного совершенствования российские разработчики создают новые изделия в области беспилотной авиации.
Комментарии
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Довоенная идея "Звено" актуальности не теряет...
Всё правильно, - меньшему аппарату проще проткнуть ПВО над местом, при этом у него меньший радиус. А так-то Черноводский мост в сорок первом грохнули, помнится, два "звена", в каждом один ТБ-3 как матка и два И-16 с парой 50-килограммовых фугасок на подвеске.
Пендосы будут повержены, а укры излечены от психоза.
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