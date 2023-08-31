«Русские создали воздушный «авианосец» для дронов»: в польской прессе оценили новое изделие ВС РФ

Виктор Луговой

Довоенная идея "Звено" актуальности не теряет... Всё правильно, - меньшему аппарату проще проткнуть ПВО над местом, при этом у него меньший радиус. А так-то Черноводский мост в сорок первом грохнули, помнится, два "звена", в каждом один ТБ-3 как матка и два И-16 с парой 50-килограммовых фугасок на подвеске.