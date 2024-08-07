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Российские дроны-камикадзе «Привет-82МК2» уничтожили украинскую РЛС

ВС РФ удачно использовали на запорожском направлении новейший дрон-камикадзе «Привет-82МК2», уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) американского производства AN/TPQ-36 ВСУ, передает ТАСС.

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