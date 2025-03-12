Рада собирается рассмотреть закон о полном запрете русского языка в школах

Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время, сообщил депутат Максим Бужанский 12 марта в своем Telegram-канале.
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