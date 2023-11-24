Кладбище велосипедов мигрантов на границе России и Финляндии попало на видео

Кладбище брошенных мигрантами велосипедов на границе России и Финляндии попало на видео. На размещенных в сети кадрах виден лежащий в снегу двухколесный транспорт у закрывшегося контрольно-пропускного пункта (КПП) Салла.
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