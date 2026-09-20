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Аргументы и Факты

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FT: у Украины больше нет сталелитейной промышленности из-за ударов ВС РФ

FT: у Украины больше нет сталелитейной промышленности из-за ударов ВС РФ

Украина лишилась сталелитейной промышленности в результате ударов ВС РФ, заявляет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

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