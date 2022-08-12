Юлия Витязева: Европа опять погружается в нацизм

Сегодня начинают вводить ограничения на визы для русских, споря до хрипоты, нужно ли это наказание вводить для всех граждан России, или же оставить шанс тем, кто вдруг решит предать родину за заветный штамп в загранпаспорте Источник: ballon52.
Сегодня начинают вводить ограничения на визы для русских, споря до хрипоты, нужно ли это наказание вводить для всех граждан России, или же оставить шанс тем, кто вдруг решит предать родину за заветный штамп в загранпаспорте Источник: ballon52.
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