Власти Тюменской области ищут инвестора для строительства первого на Урале двухуровневого крытого лыжного тоннеля

Власти Тюменской области презентовали объекты туристического кластера, который будет создан на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
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