Как «глючат» нейросети?

Один из экспертов компании Kaspersky рассказал о том, как могут «глючить» нейросети. Сбоям подвержены даже крупные языковые модели и сбои в них могут быть незаметными для пользователя и от этого их опасность увеличивается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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