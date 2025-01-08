«Парадокс: чем лучше будет ехать сеть, тем больше парка будет избыточным» (с) Падение грузооборота на сети РЖД: предпосылки и неочевидные решения

Сложившийся дисбаланс между количеством грузовых вагонов на сети РЖД и развитием железнодорожной инфраструктуры и мощностей предприятий усугубляется с каждым днём и требует срочных организационных решений.
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