Фестиваль Signal стартовал в Калужской области

Фестиваль Signal проходит в этом году в Калужской области. В Николо-Ленивце на восьмой по счету фестиваль съехались около 250 участников, включая исполнителей из России и 30 артистов из шести стран: Германии, Франции, Японии, Южной Кореи, Индонезии и Аргентины, сообщает «Российская газета».