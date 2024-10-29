Расчет РСЗО «Ураган» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Часовярском направлении

В ходе выполнения боевой задачи расчеты РСЗО «Ураган», используя боеприпасы калибра 220 миллиметров, поражают легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты ВСУ, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу.
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