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12 признаков того, что из ресторана стоит уходить немедленно

12 признаков того, что из ресторана стоит уходить немедленно

Сегодня сделать вывод о качестве ресторана можно по отзывам в интернете, но что делать, если времени на их изучение нет? Оценить заведение можно буквально за несколько минут, если знать, на что обратить внимание.

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