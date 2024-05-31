 «Общего ребенка нам Бог не дал», — муж Заворотнюк раскрыл правду об их браке

Прекрасная актриса Анастасия Заворотнюк с ранних лет пыталась построить семейное счастье. Для того чтобы найти своего человека, который будет заботиться и по-настоящему любить, ей понадобилось несколько браков, но задача в итоге была выполнена.
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