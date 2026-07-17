Жительницу Барнаула с тяжелой патологией сердца направили на роды в Петербург

Проблемы со здоровьем у женщины обнаружили на раннем сроке беременности Жительницу Барнаула с выявленным во время беременности тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием направили на родоразрешение в Санкт-Петербург.
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