Это на Новый год: цены на алкоголь удержатся только до января

Перед Новым годом бояться повышения цен на вина, в том числе игристые, и на другой алкоголь не нужно: эксперты полагают, что до января стоимость напитков к праздничному столу в розничных магазинах удержат на нынешнем уровне.
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