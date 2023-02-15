Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ». Они извинились за 0:1 от «Баварии»

Лионель Месси и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев. После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку.