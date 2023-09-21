В Смоленске полицейские и общественники приняли участие в семинаре, посвященном социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан

Сегодня, в Международный день мира, председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», председатель Общественного совета при региональном УМВД Елена Ульяненкова и заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД полковник полиции Андрей Романов приняли участие в семинаре на тему: «Наиболее эффективные формы совместной работы исполнительных органов Смоленской области, силовых структур и национальных общественных организаций, направленные на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан».