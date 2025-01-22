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Спички - не игрушка

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Щедрые субсидии закончились: Азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев

Щедрые субсидии закончились: Азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев

Avia.pro - СМИ Камчатская драма: почему азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев? Новость, которую ждали многие: азербайджанской диаспоре “Азери” на Камчатке, запретили заниматься адаптацией приезжих иностранных граждан из Средней Азии.

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