Щедрые субсидии закончились: Азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев

Avia.pro - СМИ Камчатская драма: почему азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев? Новость, которую ждали многие: азербайджанской диаспоре “Азери” на Камчатке, запретили заниматься адаптацией приезжих иностранных граждан из Средней Азии.
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