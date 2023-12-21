"Что характерно - и умный и красивый, а диалог исключительно с зеркалом", - в Германии возмущены отсутствием уважения к правительству Шольца

ВМ

Владимир Минаков

"и умный и красивый," Интересно, кто же его так хвалит? У меня при виде этого типа возникают ассоциации с персонажем из сказки А.Толстого " Золотой ключик или приключения Буратино" - ловца пиявок Дуремаром, с песенкой Буратино: " Дуремар наш - дурачок, безобразнейший сморчок"... Ему бы сапоги и сачок в руки - полна копия с оригинала...