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Свежие комментарии

  • michail kos
    Речь про Украину вроде. А гуцулы за перевалом нам точно не нужны. Псевдо-поляки , псевдо-румыны и псевдо-венгры тоже.Коллегия Миноборо...
  • witalechka петров
    Может быть и Курилы России не нужны? Да вдоль Амура китайцам отдали 30 000км2... Какие еще земли совершенно не нужны ...Коллегия Миноборо...
  • Игорь Прийма
    Интересно будет посмотреть на хохлов, когда венгры, румыны и пшеки ринутся отрывать от хохляндии свои куски, совершен...Коллегия Миноборо...

"Что характерно - и умный и красивый, а диалог исключительно с зеркалом", - в Германии возмущены отсутствием уважения к правительству Шольца

"Что характерно - и умный и красивый, а диалог исключительно с зеркалом", - в Германии возмущены отсутствием уважения к правительству Шольца

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. За два года в политике, можно многое успеть - а можно и наоборот - многое "проспать".

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Одно слово - ливерная колбаса.
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;и умный и красивый,&quot;                                                                                   Интересно, кто же его так хвалит? У меня при виде этого типа возникают ассоциации с персонажем из сказки А.Толстого &quot; Золотой ключик или приключения Буратино&quot; - ловца пиявок Дуремаром, с песенкой Буратино:   &quot; Дуремар наш - дурачок, безобразнейший сморчок&quot;... Ему бы сапоги и сачок в руки - полна копия с оригинала...
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8 час.
Галина Смирнова
Авось и пронесёт. Не все ливерные колбасы одинаково полезны.....
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2 час.

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