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В Германии предрекли заморозку украинского конфликта по линии фронта в 2025 году

В Германии предрекли заморозку украинского конфликта по линии фронта в 2025 году

В 2025 году украинский конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта. Об этом заявил немецкий политолог, профессор исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн, его слова передает издание Focus.

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