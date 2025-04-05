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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НОК Бельгии подтвердил, что Нина Пинзарроне выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Бельгии в соцсетях.  Пинзарроне заняла седьмое место на чемпионате мира 2025 года в Бостоне и завоевала для своей страны две квоты на Олимпийские игры.

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