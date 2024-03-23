Биткоин упал из-за снижения интереса к ETF

Биткоин упал более чем на 10% по отношению к своему рекордному максимуму, достигнутому недавно. Аппетит инвесторов к биржевым биткоин-фондам снижается, в результате чего криптовалюта переживает худшую неделю с августа прошлого года, сообщает Bloomberg.