Биткоин упал из-за снижения интереса к ETF

Биткоин упал более чем на 10% по отношению к своему рекордному максимуму, достигнутому недавно. Аппетит инвесторов к биржевым биткоин-фондам снижается, в результате чего криптовалюта переживает худшую неделю с августа прошлого года, сообщает Bloomberg.
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