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Рекс Чэпмэн: «В 1988-м перед драфтом мне рассказывали, что когда большинство владельцев абонементов и спонсоров белые, то им хочется смотреть, как играют люди, похожие на них»

По словам экс-баскетболиста НБА, расовая принадлежность в те годы играла важную роль. «Моим агентом был Дэвид Фэлк.

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