Полтава превратилась в морг: В слитых некрологах офицеры НАТО. Убито почти 1000 элитных солдат. Раненых подвели медики

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Браво,ребята!!!👍👍👍👍👍
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9 час.
Константин Самарин
По русскому обычаю, надо повторить!
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8 час.
СГ
Сергей Г
🎯👍
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5 час.

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